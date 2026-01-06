Biofilia na decoração: o bem-estar da natureza dentro de casa

Segundo a arquiteta Daniela Funari, a conexão das pessoas com o natural seguirá em alta nos projetos executados em 2026. Junto com a beleza ímpar, o objetivo será sempre o de fortalecer a qualidade de vida física e mental dos moradores

No projeto realizado pela arquiteta Daniela Funari, a mesa de jantar inserida na varanda tornou-se um dos pontos de convivência do apartamento. O jardim vertical e a vista para a cidade estimulam e revigoram moradores e convidados | FOTO: Mariana Camargo

Em um cotidiano cada vez mais urbano, trazer o verde para dentro dos projetos residenciais tornou-se um meio de reconectar os seres humanos com a essência natural da vida.

A arquitetura de interiores chama essa ligação sensorial de biofilia, um conceito que trata desse exato vínculo entre a natureza e as pessoas. Para a arquiteta Daniela Funari, a etimologia da palavra – do grego bios (vida) e philia (amor/afeição) – o amor à vida –, é traduzida pela realização de projetos que promovem uma ligação prática e respeitosa com aquilo que representa o meio ambiente.

“O intuito é fazer com que a presença dela ocupe um lugar de destaque para fomentar os pontos positivos que a biofilia nos acrescenta”, diz ela enumerando que esse resgate é marcado pela presença de plantas, materiais naturais e paletas de cores que nos ajude com a conexão inata que existe entre nós e a natureza.

Jardins verticais: o clássico bem executado

Um dos exemplos mais atemporais da biofilia dentro dos projetos de interiores faz referência à inserção de jardins verticais, que normalmente ocupam um trecho de uma parede e entregam um ponto onde as plantas se tornam protagonistas do ambiente.

Para a profissional, esse recurso está longe de sair de moda: pelo contrário, ganha novas potencialidades com o avanço da tecnologia. “Os sistemas de rega automatizada são tão sofisticados que controlam até a mesma umidade do solo“, garante.

Para esse projeto de apartamento, a arquiteta Daniela Funari definiu a instalação do jardim vertical ao lado da janela da sacada, ponto onde a luz solar é abundante. Na composição, samambaias e outras folhagens com diferentes cores coexistem e entregam um verdadeiro painel que embeleza a varanda integrada | FOTOS: Mariana Camargo

Canteiros em apartamentos

De acordo com Daniela, morar em apartamento deixou de ser um empecilho para quem quer desfrutar das sensações que o natural nos desperta. “Essa atmosfera não está mais restrita àqueles que vivem em casas com quintais ou áreas externas“, pontua, acrescentando que o desejo de ter um cantinho com plantas é um pedido recorrente dos clientes que atende no escritório.

Diante do projeto, ela passa a analisar a viabilidade dos jardins verticais, canteiros próximos às janelas ou a disposição de vasos com espécies variadas.

Instalado na janela da varanda, o ponto verde desenvolvido pela arquiteta Daniela Funari ornamenta toda a área social. Com o canteiro bem definido, o morador também conta com praticidade para o cuidado e manutenção das plantas | FOTO: Mariana Camargo

Com a abundante luz natural do setor social, o cultivo de diversas espécies é plenamente favorecido no imóvel | Projeto: Daniela Funari Arquitetura | FOTOS: Mariana Camargo

Explorando a verticalidade com plantas pendentes

Uma outra possibilidade é explorar a altura com espécies pendentes – aquelas que crescem em cascata por possuírem um caule mais flexível –, como a flor de maio, dinheiro em penca, jiboia, samambaia e a dedo de moça. Para isso, a inserção de armários suspensos ou prateleiras em serralheria, na visão da arquiteta, são boas alternativas para acomodar os vasos e deixar que toda exuberância da folhagem recaia pelo ambiente.

Harmonizando com o verde da marcenaria desta cozinha, as plantinhas pendentes foram inseridas nessas prateleiras de vidro com serralheria, produzindo um efeito suspenso na bancada da ilha idealizada pela arquiteta Daniela Funari | FOTOS: Mariana Camargo

“Além da serralheria, é possível incluir essas espécies em estantes, prateleiras e até em armários superiores de banheiros“, complementa Daniela sobre a versatilidade desse recurso.

Deixando o painel de madeira do rack ainda mais aconchegante, uma espécie foi disposta pela arquiteta Daniela Funari na prateleira superior. O ripado lateral acolhe os ramos, entregando uma sala de estar muito mais acolhedora | FOTO: Mariana Camargo

Cultivar espécies específicas

Outra possibilidade diz respeito à inclusão da natureza com um olhar mais afetivo. “Isto acontece quando as espécies oferecem significados para os moradores”, relativiza a profissional. “É muito comum que as pessoas tenham um carinho especial por suas plantas e flores favoritas e isso deve ser incentivado, tornando o cultivo em uma atividade prazerosa“, conclui.

Com muita personalidade, a composição proporcionada por uma mesinha de design orgânico, placas cimentícias na parede e um aconchegante sofá, o vaso de Zamioculca brilha no décor e compõe um cenário que brinca com texturas e elementos arquitetônicos | Projeto: Daniela Funari Arquitetura | FOTO: Mariana Camargo

