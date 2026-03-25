O vereador Juninho Dias protocolou indicação solicitando à Prefeitura de Americana a retomada das atividades e a realização de eleição para recomposição do Conselho Municipal da Juventude.

A iniciativa busca restabelecer um importante espaço de participação social e diálogo entre o poder público e a população jovem do Município.

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O Conselho desempenha papel fundamental na formulação, acompanhamento e aprimoramento de políticas públicas voltadas à juventude, contribuindo para o fortalecimento de ações nas áreas de educação, cultura, esporte, trabalho, saúde e inclusão social.

Seu funcionamento regular amplia a escuta das demandas dos jovens e incentiva nas decisões que impactam diretamente o futuro da cidade.

Fala Juninho

“A juventude precisa ter voz ativa nas decisões do Município, retomar o Conselho é garantir espaço para escuta, construção coletiva e desenvolvimento de ações mais eficazes para os jovens”, destacou Juninho Dias.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e providências.