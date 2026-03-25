A empresa de recursos humanos Checkout RH está com 51 vagas de estágio abertas em Americana para jovens de 16 e 17 anos que estejam cursando o Ensino Médio. As oportunidades são destinadas a estudantes que buscam a primeira experiência profissional e desejam atuar em supermercados parceiros da região.

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Não é exigida experiência anterior. As bolsas variam entre R$ 710 e R$ 1.322, com jornada de 4 a 6 horas por dia, permitindo que os jovens conciliem o trabalho com os estudos.

Benefícios do estágio

Entre os benefícios estão vale-transporte, acompanhamento durante o estágio e possibilidade de desenvolvimento profissional dentro do setor supermercadista.

Durante o programa, os participantes podem atuar em atividades como atendimento ao cliente, organização de mercadorias, apoio no controle de estoque e suporte em rotinas administrativas, adquirindo experiência prática no ambiente de trabalho.

A inscrição no processo seletivo é gratuita, e a Checkout RH não cobra nenhuma taxa dos candidatos. O cadastro é feito pelo WhatsApp da empresa e inclui uma etapa de vídeo-entrevista. Após a aprovação, os jovens podem ser encaminhados para oportunidades próximas de casa ou da escola.

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