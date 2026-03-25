Obras do centro de atividades no Jardim dos Lírios estão terminando

A Prefeitura de Americana executa a etapa final das obras do novo centro de atividades no Jardim dos Lírios. O prédio está recebendo os serviços de acabamento e pintura geral, conforme atualização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

O centro de atividades está sendo implantado no prédio onde funcionava o antigo almoxarifado da secretaria. O espaço será destinado à oferta de cursos de capacitação, com foco na inclusão social, qualificação profissional e geração de emprego e renda. O investimento é de R$ 471.474,93.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, falou sobre o avanço da obra e a importância do espaço para a população. “As obras já atingiram mais de 90% de execução e estão sendo finalizadas. O prédio recebeu uma readequação total, sendo transformado no centro de atividades para receber cursos de capacitação profissional, visando promover a qualificação, inserção no mercado de trabalho, geração de renda e oportunidades, entre outras ações promovidas pelo programa Futuro Certo”, explicou.

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Imóvel

O imóvel está localizado na Rua das Andorinhas, esquina com a Rua das Violetas, em um terreno de 361 metros quadrados, com área construída de 274,85 m². O prédio abrigará recepção, salas técnicas, cozinha, varanda, banheiros acessíveis, área de luz e estrutura coberta.

No local, já foram executados serviços de cobertura, intervenções estruturais, contrapiso, troca dos padrões de energia elétrica e água, serviços de alvenaria e instalações hidráulicas e elétricas, além da pintura das esquadrias.

O projeto foi desenvolvido pela Unidade de Desenvolvimento Físico e Urbanístico da Secretaria de Planejamento, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, responsáveis pela execução do programa Futuro Certo.

Os recursos destinados à obra são provenientes do desenquadramento de unidades habitacionais classificadas como de Interesse Social (HIS), em razão do descumprimento parcial de Termos de Compromisso nos empreendimentos Victoria Residence e Residencial Abolição Americana.

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