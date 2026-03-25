Ação da polícia federal tem americanense como foragido na manhã desta quarta-feira. Ele é apontado como chefe de um esquema de desvio de recursos de bancos em fraude que pode chegar a R$ 500 milhões.

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Banco Master e Banco Fictor.

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a executivo do Banco Fictor na capital paulista. O ex-sócio do Grupo Fictor Luiz Rubini também é alvo de mandado na cidade de São Paulo.

A Operação Fallax tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro, que movimentou mais de R$ 500 milhões.

Além do grupo Fictor, o Comando Vermelho também usava o mesmo esquema de lavagem de dinheiro e é alvo da operação.

Americanense foragido

Até as 08h20, ao menos 13 pessoas já tinham sido presas pela PF.

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