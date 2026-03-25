Nova Odessa premia Mulheres Destaque do Ano nesta quinta-feira (26)

Cerimônia acontece às 19h na Câmara Municipal e homenageia mulheres que se destacam por sua atuação em diversas áreas da comunidade

A Câmara Municipal de Nova Odessa realiza, na noite desta quinta-feira (26), às 19h, a cerimônia de entrega dos certificados do Prêmio Mulheres Destaque do Ano. A homenagem tem como objetivo reconhecer mulheres que prestaram relevantes serviços à comunidade, com atuação nas mais diversas áreas.

Ao todo, oito mulheres serão homenageadas, cada uma indicada por um vereador, em sessão solene realizada no plenário da Câmara, localizado na Avenida João Pessoa, nº 1599. A cerimônia também será transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal.

“Reconhecer a importância da força feminina é essencial. Esse prêmio é uma forma de valorizar e destacar a participação das mulheres na construção da nossa sociedade”, afirmou o presidente da Câmara, Oséias Jorge.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Neste ano, as homenageadas são Amanda Assunção, indicada pela vereadora Priscila Peterlevitz, e Ana Caroline Ciriaco, indicada pelo vereador André Faganello.

Também será homenageada Bete Welsh, indicada pelo presidente da Câmara, vereador Oséias Jorge, além de Joice Belmonte Pedrosa, indicada pelo vereador Paulo Porto.

A lista inclui ainda Laurita Monteiro Santos Magalhães, indicada pelo vereador Marcelo Maito, e Rosângela Oliveira França Sousa, indicada pelo vereador Paulinho Bichof.

Por fim, Stella da Silva Sândalo será homenageada por indicação da vereadora Márcia Rebeschini e Maria Teresa Casazza indicada pelo vereador Elvis Pelé.

A entrega dos certificados do Prêmio Mulheres Destaque do Ano ocorre em conformidade com o Decreto Legislativo nº 188, de 15 de maio de 2012.

Leia + sobre política regional