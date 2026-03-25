O UNISAL Americana realiza nesta quarta-feira, dia 25 de março, das 19h às 20h40, mais uma edição do Projeto de Extensão Universitário Raiz, iniciativa voltada à promoção da sustentabilidade, da arborização urbana e da conscientização ambiental entre os estudantes.

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As mudas distribuídas nesta edição são fruto da parceria entre o UNISAL e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Americana, reforçando o compromisso conjunto com o cuidado e a preservação da Casa Comum.

De acordo com o prof. Mestre Robert Nascimento, o projeto já doou mais de 250 mudas em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“O Universitário Raiz também está em sintonia com o pensamento da Ecologia Integral, apresentada pelo então Papa Francisco na Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado com a Casa Comum (2015). Além disso, ele cumpre 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) estabelecidos pela ONU”, afirma o professor.

ODS contemplados Unisal:

ODS 3 – assegurar vida saudável e promover bem-estar em todas as idades;

– assegurar vida saudável e promover bem-estar em todas as idades; ODS 13 – adotar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas;

– adotar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas; ODS 15 – proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.

A secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da iniciativa e da parceria.

“O UNISAL promove o projeto Universitário Raiz, que faz a sensibilização junto aos alunos e comunidade sobre a importância do plantio de árvores e da arborização urbana. A parceria do UNISAL com a Semana da Água de Americana, em alusão ao Dia Mundial da Água, é fundamental para ampliarmos o conhecimento e a conscientização, fortalecendo as ações e políticas públicas para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais”, afirmou.

Os alunos interessados em participar fizeram uma inscrição prévia e poderão retirar as mudas no campus Maria Auxiliadora, durante o intervalo das aulas, entre 19h00 e 20h40.

CERTIFICAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES

Para incentivar a participação coletiva, cada muda retirada e plantada garante ao estudante 10 horas complementares. Para validação das horas, o aluno deve: assinar a lista de retirada no dia da entrega; registrar o plantio por meio de foto e enviar a foto posteriormente no sistema.

A certificação será concedida apenas aos estudantes que realizarem ambos os passos: assinatura e comprovação do plantio.

Com esta ação, o UNISAL reforça sua missão de promover uma formação integral que valoriza a sustentabilidade e incentiva práticas responsáveis em benefício da comunidade e do meio ambiente.