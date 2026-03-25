Mães de estudantes de escolas do Estado de Santa Bárbara d’Oeste entraram em contato com a reportagem para relatar problemas estruturais e de limpeza em algumas escolas do Estado na cidade.

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O caso mais grave seria na escola Eduardo Silva, que fica no bairro Cidade Nova.

Vídeo mães reclamam de situação em escola do Estado

A informação que foi repassada para os pais que foram questionar a escola, ainda de forma não oficial, é que uma empresa terceirizada que recebe recursos do governo para ‘cuidar’ das escolas não estaria cumprindo o contrato. Ainda foi falado que o governo estaria pagando estas empresas.