Justiça proíbe o transporte de animais vivos no país

A Justiça Federal determinou a suspensão do transporte de animais vivos em portos do Brasil. A decisão é decorrente de uma ação civil do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.

Segundo o fórum, os bichos são vítimas de maus tratos neste tipo de transporte. Os representantes salientam que o Código Sanitário de Animais e Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal determina padrões de respeito aos animais nas exportações, como densidade de rebanhos e provisão de alimento e água, o que não é cumprido, já que os animais comem muitas vezes rações misturadas com urina e fezes, e não têm espaço adequado para dormir.

Na sentença o, o juiz entendeu os argumentos apresentados. “Para nossa vergonha eterna, o Brasil foi o último país a abolir o regime escravocrata, acentuando costumes cruéis e práticas reprováveis, entre elas o descumprimento de leis “feitas pra inglês ver”. Que não venhamos a ser o último país a respeitar efetivamente os direitos dos animais não-humanos, mas que sejamos vanguardeiros em abolir manejos inadequados e em erradicar todo o tipo de crueldade contra os animais”, afirmou o magistrado.

A decisão ainda cabe recurso.