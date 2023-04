Deputada do PT visita Chico e oferece apoio

“Nos reunimos com o prefeito de Americana e é sempre um prazer reencontrar o Chico”, escreveu ela em suas redes.

Com Lurdinha, ela deixou ao prefeito a disposição de contribuir para o desenvolvimento do município e fortalecer as hortas comunitárias, uma iniciativa lançada nos anos 1980 para combater o desemprego e que pode ampliar a geração de emprego e renda, além de levar alimentos saudáveis à mesa da população.