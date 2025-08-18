Decisão da Justiça de Americana determinou a suspensão imediata do processo que levaria à ‘liberação’ para a privatização do DAE (Departamento de Água e Esgoto) da cidade. A decisão de Willi Bucarelli segue a orientação do Ministério Público (Sérgio Buonamici) que aponta que seja suspenso o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), lançado este ano pela prefeitura.

Lucarelli é o responsável pela 2a vara cível da cidade. A decisão atende pedido feito pelos advogados Renato Martins (ex-vereador) e Sara C Pinto (presidente do Agir da cidade).

O PMI foi feito para que empresas privadas realizem estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para a estruturação da concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.

Justiça e mais instâncias

A decisão desta segunda-feira foi em 1a instância e cabe recurso a instâncias superiores.

