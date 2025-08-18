GOL anuncia resultados do 2T25 com superação de metas

A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil, anunciou nesta sexta-feira seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025 (2T25), destacando a bem-sucedida conclusão de seu processo de Chapter 11, em junho, e uma performance financeira superior ao planejado.

Em teleconferência realizada para analistas de mercado nesta tarde, Celso Ferrer, CEO da GOL, destacou a desalavancagem acima do projetado pela Companhia em seu plano de negócios. “Nossos resultados fizeram a alavancagem líquida sair de 5,7x para 3,7x – uma redução de 2,0x. Com o compromisso renovado do Grupo Abra, que fornece know-how significativo, suporte financeiro e sinergias operacionais e financeiras para a GOL, a Companhia segue em situação financeira fortalecida e pronta para aproveitar a nova fase”, comentou. “Nossos níveis de liquidez estão no caminho certo e nossa alavancagem líquida atual já é melhor do que o projetado para o final do ano. Neutralizando o impacto do câmbio na dívida, ainda estaríamos melhor do que o projetado”, completou.

O executivo também valorizou o EBITDA apresentado. Apesar dos efeitos da depreciação cambial, a Companhia apresentou crescimento de 67,7% na geração de EBITDA do trimestre (vs 2T24), elevando a margem EBITDA recorrente em 6,3p.p. no período. Este crescimento tem sido consistente ao longo dos trimestres, demonstrando o compromisso da Companhia com um resultado financeiro saudável.

Adrian Neuhauser, CEO do grupo ABRA, e Julien Imbert, novo CFO da GOL, também participaram da teleconferência e valorizaram os resultados, reforçando as boas perspectivas para o futuro da Companhia.

“Como Grupo Abra, somos uma força transformadora para impulsionar a GOL de maneiras sem precedentes. Estamos confiantes de que a GOL continuará seu caminho de crescimento sustentável”, disse Neuhauser. “A GOL apresentou melhorias significativas em todos os principais indicadores de desempenho. Essas conquistas confirmam as iniciativas estratégicas da GOL, a excelência operacional e o compromisso inabalável de fornecer um serviço excepcional aos seus clientes, o que faz parte do DNA da Abra”, completou.

Para Imbert, anunciado em agosto como novo CFO da GOL, os resultados demonstram o ótimo caminho traçado após a saída do Chapter 11, com perspectivas muito positivas para os próximos anos.

“Estou orgulhoso de fazer parte desta equipe em um momento tão importante da Companhia. Tendo emergido com sucesso do Chapter 11, estamos agora totalmente focados em executar nosso plano – garantindo uma trajetória financeira sustentável, com disciplina e inovação, e continuando a fortalecer o desempenho da GOL”, comentou o CFO.

Para acessar os resultados financeiros completos do 2T25 da GOL, acesse: https://ri.voegol.com.br/