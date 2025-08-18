Professor do Senac é a vítima da batida da manhã na Anhanguera

O Professor do Senac Americana Fábio Henrique Belini é a vítima da batida da manhã na Anhanguera. Ele morreu no acidente grave registrado na manhã desta segunda-feira (18).

De acordo com a CCR AutoBAn, concessionária responsável pela via, a colisão aconteceu por volta das 6h50, no km 129, sentido capital.

O carro conduzido por Fábio, com placas de Ribeirão Preto, foi atingido na traseira por um caminhão. Com a força do impacto, o veículo capotou e parou em uma canaleta de escoamento de água.

A vítima, que atuava como docente no Senac Americana, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Professor Belini tinha 44 anos e também era administrador de empresas.

