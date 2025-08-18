Spotify escolhe as melhores músicas do ano (até agora)

O ano ainda não terminou, mas já tem cara, som e refrão. Pela primeira vez no Brasil, o Spotify lança a playlist Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora, uma seleção com 50 faixas nacionais que traduzem a paisagem sonora de 2025 até agosto. E diferente das tradicionais listas de sucesso, aqui a curadoria olha pras melhores faixas e é feita por gente que vive música, respira lançamentos e ouve com atenção e intenção.

O time de editores do Spotify Brasil mergulhou fundo no que a cena nacional tem produzido de mais relevante. “A playlist ‘Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora’ é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano – até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.

É essa escuta ativa que guia o trabalho do time editorial da plataforma — um grupo que acompanha de perto os lançamentos nacionais, identifica movimentos relevantes e mergulha nas transformações do som brasileiro, das tendências que nascem às releituras de clássicos. Mais do que analisar métricas, os editores estão na cena: vão a shows, descobrem artistas emergentes, observam como a música circula nos mais diversos contextos e transformam tudo isso em escolhas com curadoria crítica e sensível. Porque, no fim das contas, dados mostram o que toca — mas gente mostra o porquê. E algoritmo, a gente já sabe: não vai a show. Gente vai.

A playlist Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora reflete esse processo e oferece um recorte representativo da música brasileira em 2025 até o momento, destacando tanto artistas consolidados quanto nomes em ascensão. O resultado? Uma seleção com recorte plural e dinâmico: hits conhecidos, sons em ascensão e apostas ousadas, passando por funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap e muito mais. Uma escuta ampla e editorial que mapeia, em tempo real, a produção musical brasileira.

Na plataforma, a experiência será personalizada: a ordem das faixas é definida de forma única para cada usuário, com base no seu perfil de escuta. 

🎧 MELHORES DO ANO ATÉ AGORA

(em ordem alfabética por artista)

🔥 Essa playlist não é só uma retrospectiva — é um espelho da música brasileira em movimento.

 

