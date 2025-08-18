Spotify escolhe as melhores músicas do ano (até agora)
O ano ainda não terminou, mas já tem cara, som e refrão. Pela primeira vez no Brasil, o Spotify lança a playlist “Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora”, uma seleção com 50 faixas nacionais que traduzem a paisagem sonora de 2025 até agosto. E diferente das tradicionais listas de sucesso, aqui a curadoria olha pras melhores faixas e é feita por gente que vive música, respira lançamentos e ouve com atenção e intenção.
O time de editores do Spotify Brasil mergulhou fundo no que a cena nacional tem produzido de mais relevante. “A playlist ‘Escolha dos Editores: Melhores Músicas do Ano até Agora’ é resultado de uma escuta que vai além das métricas da plataforma, buscamos reconhecer aqui a potência de letras, originalidade e inovação nos beats. Apresentamos as músicas que acreditamos que trouxeram um frescor à música brasileira esse ano – até agora”, comenta Rodrigo Azevedo, líder de programação editorial e insights no Spotify Brasil.
É essa escuta ativa que guia o trabalho do time editorial da plataforma — um grupo que acompanha de perto os lançamentos nacionais, identifica movimentos relevantes e mergulha nas transformações do som brasileiro, das tendências que nascem às releituras de clássicos. Mais do que analisar métricas, os editores estão na cena: vão a shows, descobrem artistas emergentes, observam como a música circula nos mais diversos contextos e transformam tudo isso em escolhas com curadoria crítica e sensível. Porque, no fim das contas, dados mostram o que toca — mas gente mostra o porquê. E algoritmo, a gente já sabe: não vai a show. Gente vai.
A playlist Escolha dos Editores: Melhores do Ano Até Agora reflete esse processo e oferece um recorte representativo da música brasileira em 2025 até o momento, destacando tanto artistas consolidados quanto nomes em ascensão. O resultado? Uma seleção com recorte plural e dinâmico: hits conhecidos, sons em ascensão e apostas ousadas, passando por funk, rap, pop, sertanejo, MPB, piseiro, trap e muito mais. Uma escuta ampla e editorial que mapeia, em tempo real, a produção musical brasileira.
Na plataforma, a experiência será personalizada: a ordem das faixas é definida de forma única para cada usuário, com base no seu perfil de escuta.
🎧 MELHORES DO ANO ATÉ AGORA
(em ordem alfabética por artista)
- 2ZDinizz; Leborato; HHR– Beatriz
- Alee; Qualywav1 – ATRIZ
- BaianaSystem; Dino d’Santiago; Kalaf Epalanga – Porta-Retrato da Família Brasileira
- BK; Borges; Luedji Luna; Nansy Silvvz; Dj Will – Abaixo Das Nuvens
- Brandão85; Jovem Dex; Leviano; Alee – 100% MOLHO
- Carol Biazin – Dilemas da vida moderna
- CATTO – MADRIGAL
- Cleber Augusto; Péricles – Imã
- D.silvestre; Adame DJ; MC DDSV; Mc Luizinho – A Sacanagem Começou
- Deekapz; Tuyo – Repare
- Diego & Victor Hugo – Tubarões – Ao Vivo
- DJ Caio Prince; Mc Luanna; DJ Thiago Martins; Scof Savage; Fire Woody – Botano (Útero Baixo) – Dancehall – Remix
- Don L – CARO
- DUDA BEAT; Tz da Coronel – Nossa Chance
- Ebony; AG Beatz – KIA
- Filipe Ret; Daniel Shadow; Mãolee – Canto Alto
- Grupo Menos É Mais – Aquele Lugar – Ao Vivo
- Iguinho e Lulinha – Cria Do Sertão
- Irmãs de Pau; Brunoso; Duquesa – QUEIMANDO ICE
- Jadsa – sol na pele
- João Gomes; Mestrinho; Jota.pê – Beija Flor
- Joaquim – Emboscada
- Julia Mestre – Sou Fera
- Kiko Chicabana; Natanzinho Lima – Pega Pega
- Kyan; Mu540; KayBlack – Mente Pensante – Bonus Track
- LAI$ROSA; Yuri Redicopa; UM ENT – SEQUÊNCIA DE AMÔ RITMADA
- LARINHX; Maffalda– PQ VC BRIGA CMG?
- Lou Garcia – Sexta-feira
- Luccas & Rodrigo; Vitor e Luan – Cara da Serenata – Live
- Luedji Luna; Liniker; Zudizilla – Harém
- Major RD; Borges; MC Cabelinho; Young Ganni; Rock Danger; meLLo – Só Rock 3
- Mannda Lym – Amor ou Ressentimento
- Marina Sena – Coisas Naturais
- Marvvila; Gamadinho – Cancelado – Ao Vivo
- MC Cebezinho; Dj Yuri Pedrada; Love Funk – Observando Essa Salada
- MC Marks; MC Jvila; DJ Kaio Mix – Sol Nascer
- Memphis Depay; MC Hariel; André Nine – Falando com as Favelas
- NandaTsunami; winx – Pq Vc Não Me Liga?
- Rachel Reis; Don L; Nêssa; Rincon Sapiência – Tabuleiro
- Rael; Mano Brown; Dom Filó – Onda (Citação A onda)
- SHURY; LARINHX – APEDIDO
- Ruas Mc, MELI – House de Vagabundo
- Ryu, The Runner; Rincon Sapiência; Tasha & Tracie; 6ee – bumbum
- Simone Mendes – Me Ama Ou Me Larga – Ao Vivo
- Stefanie; Rashid; Kamau; Emicida; Rincon Sapiência – MAAT
- Torya; Rob; Leonok – Ultron
- Veigh – Talvez você precise de mim
- Xamã – GTA
- Zé Neto & Cristiano – Escondendo o Ouro – Ao Vivo
- Zé Vaqueiro; Wesley Safadão; NATTAN – DNA do Mato
🔥 Essa playlist não é só uma retrospectiva — é um espelho da música brasileira em movimento.
