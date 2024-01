Convocação para Reunião (4° Encontro) – Juventude Progressista do Interior SP!

Convocamos a todas, todos e todes para a Reabertura oficial dos trabalhos na JPI em 2024.

Esse que será nosso 4° encontro deverá definir alguns rumos e metas para o ano vigente.

Sua presença é vital para essa construção.

Data: 29/01

Horário: 19:00

Local: Reunião por Vídeo-Chamada

Link: (Será enviado até as 18 do mesmo dia)

Nos chame para receber o link, faça parte dessa luta!

• Será utilizado o método com inscrições para falas e delimitação de 3 min por fala.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP