Um Chevrolet Kadet vai parar dentro do condomínio

Guaicurus em Americana na noite deste domingo. O carro descia a rua Angelo Colla, o motorista perdeu o controle e colidiu com o muro do condomínio.

Apesar do susto, o vídeo (veja abaixo) mostra que não houveram feridos em estado grave no acidente.

O condomínio do acidente é um dos mais antigos de Americana, com mais de 40 ano de existência, e fica na av Bandeirantes, às margens do Ribeirão Quilombo.

