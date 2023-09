Delegado indaga por que Bruno de Luca abandonou Kayky Brito após acidente.

“Hoje devo ouvir o ator Bruno de Luca, e entender a dinâmica do acidente. Nas imagens ele parece desesperado, coloca as mãos na cabeça, mas em nenhum momento vai em direção do local do acidente, onde o amigo já está caído ao chão. Quero entender melhor o que aconteceu. Quem socorreu? Quem chamou o socorro? Pra onde ele foi depois do acidente? Por que abandonou o carro dele no local e foi embora de táxi? O que o Kayky foi buscar no carro, ele é a principal testemunha, precisa nos explicar toda a circunstância do acidente”, explicou o delegado.