Os vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Vagner Malheiros (PSDB)

visitaram nesta quarta-feira (6) o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para fiscalizar o atendimento e as alterações realizadas na última semana pela empresa responsável pela gestão do hospital. Os parlamentares vistoriaram as alas I, II e III, a maternidade e os setores de tomografia, hemodiálise e farmácia.

De acordo com Gualter, a necessidade de fiscalização foi identificada após informações que chegaram ao gabinete sobre as mudanças realizadas. “Diante das reclamações que recebemos, realizamos hoje uma fiscalização e foi satisfatório verificar que a empresa está se mobilizando para resolver os problemas, com a contratação de novos funcionários e até mesmo a substituição de outros”, destacou.

O parlamentar destacou ainda que, segundo a empresa, em breve a alimentação dos pacientes voltará a ser preparada na cozinha do hospital. “Acredito que essa mudança será benéfica para os pacientes, uma vez que ainda há muitas queixas em relação à qualidade da alimentação que é servida atualmente”, acrescentou.

Os vereadores destacaram ainda a reforma da maternidade, com previsão para conclusão até o final do ano. Segundo eles, a obra visa proporcionar maior dignidade e conforto para mães e bebês, além de melhorar as condições de trabalho dos funcionários.

“Considerando as inúmeras reclamações dos pacientes no que diz respeito à prestação ruim dos serviços de saúde no Hospital Municipal de Americana, em conjunto com o vereador Gualter, fomos verificar e fiscalizar as atividades e serviços. A saúde pública deveria ser prioridade absoluta. Ninguém vai a um hospital porque gosta e sim por necessidade e dor”, concluiu Malheiros.

