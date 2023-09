Allan Sangalli deve assumir a vaga de Sirineu Araújo,

na Câmara de Sumaré na próxima semana. Sirineu se afastou das ativades de vereador para evitar uma eminente cassação. Ele cogitava vir candidato a prefeito pelo PL no ano que vem mas dificilmente terminará o mandato de vereador.

Sangalli é hoje o primeiro suplente do PL e obteve 906 votos na campanha de 2020. O partido elegeu 3 vereadores e Sirineu foi o mais votado, com 1.569 votos.

Abaixo a nota da CM Sumaré falando dos próximos passos após o afastamento de Sirineu.

NOTA À IMPRENSA

A Câmara Municipal de Sumaré vai oficiar o Cartório Eleitoral, nesta quarta-feira (6), sobre a aprovação do pedido de licença do vereador Sirineu Araújo. A solicitação de afastamento feita pelo próprio parlamentar foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira. A licença solicitada por Sirineu terá validade de 60 dias. Neste período, o parlamentar não recebe salário.

Após o recebimento do ofício da Câmara, a Justiça Eleitoral deverá informar o nome do suplente, que então será convocado pelo Legislativo para assumir o cargo de vereador. Quando convocado, o suplente deverá tomar posse no prazo de 10 dias, contados da convocação.

