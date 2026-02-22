O Keeta é o novo concorrente chinês do iFood no Brasil, operado pela gigante Meituan. Lançado no final de 2025 em São Paulo e expandindo para outras capitais, o app chegou com um investimento de R$ 5,6 bilhões.

Para a região, a expectativa é que a gigante chegue até junho.

Expansão Nacional: A empresa visa alcançar 15 regiões metropolitanas no Brasil até junho de 2026.

Investimento Pesado: Com um aporte estimado de R$ 5,6 bilhões até 2026, a meta é crescer e competir com o iFood.

Foco em Grandes Centros: Sendo Campinas um dos maiores polos do estado, está alinhado com a estratégia de “expansão acelerada” citada para o próximo ano (2026).

Principais detalhes sobre o Keeta:

Origem: Pertence à Meituan, a maior plataforma de entregas do mundo (sede na China).

Investimento: Aporte inicial de US$ 1 bilhão nos próximos 5 anos.

Expansão: Iniciou em Santos/São Vicente (30/10/2025) e São Paulo (01/12/2025), com expansão para o Rio de Janeiro e outras capitais.

Estratégia: Foco em cupons altos para consumidores e taxas competitivas para restaurantes para conquistar participação de mercado.

Meta: Construir uma rede com 100 mil entregadores parceiros no primeiro ano.

