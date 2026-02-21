O União Barbarense e XV de Jaú empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste. O jogo valeu pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.
O União foi a 10 pontos, ainda no meio da tabela. O time não vence há duas partidas.
Quintero colocou os visitantes na frente aos 10 minutos do segundo tempo, mas Danilo garantiu o empate para os mandantes já nos acréscimos.
EMPATE SALVADOR NO FINAL– A emoção final ficou por conta de Danilo, do União Barbarense, que aos 46 minutos do segundo tempo recebeu um cruzamento na área, dominou no peito e finalizou com precisão, empatando o jogo.
Sequencia do União Barbarense
O alvinegro já volta a entrar em campo na quarta-feira e tem pela frente o EC São Bernardo, às 15h, fora de casa.
