O União Barbarense e XV de Jaú empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste. O jogo valeu pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O União foi a 10 pontos, ainda no meio da tabela. O time não vence há duas partidas.