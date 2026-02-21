Alex está desaparecido e tem família na região. Ele desapareceu por volta das 11h30 de um hospital em Araras e tem família em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Relato da irmã dele

Meu nome Jaqueline, eu moro nos EUA 🇺🇸 , estou entrando em contanto para saber se você consegue divulga foto do meu irmão na redes sociais, ele desapareceu hoje por volta das 11:30 da manhã do hospital São Leopoldo aí em araras ele está com quadro clínico muito forte de depressão

Contatos de familiares de Alex

19 98354-5678 esse telefone da Natália esposa dele

19 98916-9413 telefone do Paulo meu irmao

