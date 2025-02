Os vereadores Rony Tavares, vice-presidente da Câmara, e Júlio César Kifú, presidente da Casa, apresentaram uma indicação em que solicitam ao Poder Executivo a criação de um espaço de apoio para motoboys e motofretistas que atuam no sistema de entregas delivery em Santa Bárbara d’Oeste.

A proposta sugere a instalação de um ponto de apoio com cobertura, que pode ser um contêiner ou outro dispositivo adequado, garantindo mais conforto e proteção aos trabalhadores, que diariamente enfrentam sol, chuva e outras adversidades enquanto aguardam pedidos.

Atualmente, em locais como a avenida Santa Bárbara, em frente ao Tivoli Shopping, os motoboys improvisam uma barraca coberta com lona para se protegerem. Para atender a essa demanda, a sugestão dos parlamentares inclui a disponibilização de água, micro-ondas para aquecer marmitas, mesas e cadeiras para refeição, além de pia, banheiro, rede Wi-Fi e pontos de recarga para celulares.

Leia + sobre política regional

A proposta também prevê que a iniciativa seja viabilizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), modelo já adotado em cidades como Sorocaba. Em contrapartida, a empresa parceira poderia estampar sua marca no espaço como forma de publicidade.

Tavares e Kifú já discutiram o tema em reunião com o secretário de Governo

Joel Cardoso, reforçando a importância da iniciativa para oferecer melhores condições de trabalho aos motoboys e motofretistas do município. “A criação desse espaço representa um reconhecimento ao trabalho desses profissionais, que enfrentam muitos desafios no dia a dia. Com uma estrutura adequada, podemos garantir mais dignidade e conforto a eles”, destacou Rony Tavares.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP