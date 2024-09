Lanche Bauru leva prêmio do Roteiro Gastronômico

O “Big Bauru”, o prato vencedor do Roteiro Gastronômico 2024, do Big Clayton Lanches, bicampeão do concurso realizado durante o evento, na região do Portal de entrada de Americana, em comemoração aos 149 anos do aniversário do município.

Dois pães franceses recheados com contrafilé, presunto, mussarela, tomate, alface, milho e batata palha.

O público avaliou e escolheu os pratos entre sexta-feira (30) e este domingo (1º), clicando nos ícones de coração segundo os critérios de sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

O “Big Bauru” recebeu 2.262 corações, por meio de votação online no site da Prefeitura de Americana, garantindo a premiação de R$ 5.500 em dinheiro e certificado. Em 2023, o estabelecimento havia faturado o primeiro lugar com o lanche “Big Tudão”.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Além do Bauru

O segundo lugar, com o prêmio de R$ 3 mil e certificado, ficou com o estabelecimento MacDoo Hamburgueria Artesanal, que comercializou o lanche “Boomerang”, com pão brioche, hambúrguer blend, queijo cheddar, batata frita, maionese de bacon e farofa de bacon. Ao todo, o vice-campeão recebeu 1.583 corações.

O restaurante Na Casa da Vovó garantiu a terceira colocação com o “Filé de Tilápia” – com purê de banana-da-terra e farofa de maracujá – somando 1.476 corações. A premiação foi de R$ 1,5 mil e certificado.

A apuração foi realizada por uma Comissão Organizadora formada por três servidores públicos municipais indicados pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Durante os três dias de evento, o público acompanhou dez atrações musicais, com destaque para as apresentações do cantor sertanejo Sâmi Rico e do pagodeiro Dilsinho, encerrando a festa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP