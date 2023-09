Gaúchos- A Legião da Boa Vontade, campanha LBV — SOS Calamidades

está mobilizando doações de materiais de higiene e limpeza em prol das pessoas e famílias afetadas pelas chuvas no Rio do Grande do Sul.

A LBV agradece a todos que estão fazendo doações, em especial, a empresa GTEX Brasil que doou 45 toneladas de itens de higiene e limpeza; a Dobragraf, que doou pallets para acomodar os itens; a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Transportadora RodoNaves e a Host Logística que apoiaram no transporte dos donativos até a cidade de Lajeado/RS.

Vale ressaltar, que as doações estão sendo entregues à Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Ajude e faça parte dessa força-tarefa para enviar a assistência humanitária a pessoas e famílias do Rio Grande do Sul.

O QUE DOAR:

– material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente)

– material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente)

POSTOS DE ARRECADAÇÃO:

Porto Alegre/RS: Av. São Paulo, 722, São Geraldo — Tel.: (51) 3325-7036

Glorinha/RS: RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600

Pelotas/RS: Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897

São Paulo/SP: Avenida Rudge, 763 – Bom Retiro — Tel.: (11) 3225-5535

DOAÇÕES VIA PIX SOLIDÁRIO:

E-mail: ajude@lbv.org.br

ENTREGA DAS DOAÇÕES:

Acompanhe a entrega dos donativos acessando @lbvbrasil no Facebook e no Instagram.

SOLIDARIEDADE:

A Legião da Boa Vontade também se solidariza e ora por todas as pessoas e famílias afetadas pelas chuvas e por todo povo do Rio Grande do Sul.

INFORMAÇÕES:

Acesse o site www.lbv.org.br