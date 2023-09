Investir nos Estados Unidos pode ser uma boa estratégia

para expandir seu portfólio e aproveitar as promissoras perspectivas da economia americana. No entanto, para obter sucesso nessa empreitada, é essencial contar com uma sólida educação financeira e metas bem definidas. O auxílio de um profissional do setor financeiro é fundamental, pois ele desempenhará um papel crucial na avaliação de suas metas, na compreensão de sua tolerância ao risco e na formulação de uma estratégia de investimento altamente personalizada.

Seguir práticas financeiras sólidas e buscar orientação especializada pode ser a diferença entre maximizar as oportunidades e minimizar os riscos associados aos investimentos no exterior. Portanto, para aqueles que desejam prosperar em um mercado tão dinâmico quanto o dos Estados Unidos, a orientação correta é um elemento-chave para alcançar o sucesso financeiro.

O gestor patrimonial e consultor financeiro Rafael Nani, entende que cada investidor possui um perfil único, seja conservador, moderado ou agressivo, e estratégias devem ser adaptadas de acordo com as metas e a tolerância ao risco de cada cliente. “Aconselho que os investidores busquem orientação antes de tomar decisões importantes, a fim de minimizar riscos e alcançar o sucesso financeiro”, afirma Nani.

Devidamente credenciado pela Proxy Financial, na sua rede consultiva, Nani dispõe de uma rede de especialistas devidamente habilitados e treinados, dado que reforça a segurança de suas operações. Sua formação em Administração pela ESPM o equipou com uma visão estratégica para os negócios. Seu portfólio de investimentos diversificados e sua rede de profissionais capacitados garantem segurança e resultados sólidos para seus clientes. Com um profundo conhecimento do mercado financeiro americano, ele desenvolve métodos exclusivos para atender às necessidades individuais de seus clientes, ajudando-os a planejar e alcançar seus sonhos financeiros.

“Minha filosofia de investimento é sempre pensar no patrimônio do cliente, principalmente a longo prazo. Dessa forma, a gente sempre atende ao cliente de forma específica, entendendo não só as necessidades quantitativas, mas as qualitativas, como os objetivos do indivíduo e da família”, afirma Nani.

Além disso, o consultor enfatiza a importância de um planejamento financeiro sólido, que leve em consideração os impostos que devem ser pagos pelo investidor: “Nossa empresa não se limita à consultoria financeira, mas também oferece a consultoria tributária, garantindo uma visão completa do cenário financeiro dos clientes”. ressalta Nani.

A história de Rafael Nani é um verdadeiro exemplo de determinação e sucesso nos Estados Unidos. Com início em 2012, quando embarcou em uma jornada de intercâmbio, ele construiu uma carreira notável no mundo dos negócios, especialmente no mercado financeiro americano. Nani, que originalmente foi aos Estados Unidos para estudar e aprimorar seu conhecimento, logo se interessou pelo promissor mercado imobiliário do país, mas terminou migrando de ramo. Em 2015, ele tomou a decisão de se mudar definitivamente para os EUA, marcando o início de uma nova fase de empreendedorismo.

Atualmente, a empresa de Rafael Nani monta planos de investimento que incluem proteções, e ele realiza revisões trimestrais para garantir que os objetivos dos clientes sejam alcançados e ajustados conforme necessário. Nani compreende que imprevistos podem ocorrer na vida dos clientes e que a flexibilidade é essencial para alcançar o sucesso financeiro.

Rafael Nani está no Brasil em novembro, para participar do Encontro de Negócios das Américas, que acontecerá nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Brasília.

