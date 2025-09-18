O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a construção de calçada na Rua Goiânia, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Segundo o parlamentar, moradores que frequentam o Núcleo de Especialidades e a Unacon procuraram o gabinete solicitando providências quanto à falta de passeio público no local, dificultando o acesso seguro de pessoas com mobilidade reduzida ou em tratamento oncológico.

“Com a instalação da unidade de saúde, houve um aumento considerável no fluxo de pessoas na região. A ausência de calçadas obriga os pedestres a transitarem pela rua, expondo-os ao risco de acidentes, uma vez que não há estrutura adequada de acessibilidade”, afirma Leco.

No documento, o parlamentar questiona se existe previsão para a construção de passeio público no local; se há projeto elaborado e recursos orçamentários destinados para a construção; se existem impedimentos técnicos ou orçamentários que inviabilizam a execução da obra; e se há a possibilidade de inclusão da demanda no planejamento futuro da secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (23). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Renan cobra por serviços de fisioterapia na rede municipal

O vereador Renan de Angelo protocolou na Câmara Municipal de Americana o Requerimento nº 747/2025, no qual solicita ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre a oferta de serviços de fisioterapia na rede pública do município.

No documento, Renan questiona como os atendimentos são realizados, quantos profissionais de fisioterapia compõem atualmente o quadro da Prefeitura e em quais unidades atuam, além de pedir detalhes sobre a organização das escalas de trabalho. O parlamentar também busca esclarecimentos sobre a existência de serviços terceirizados, a média mensal de atendimentos realizados, o tempo de espera entre a solicitação médica e o início do tratamento e a atual demanda reprimida de pacientes.

Segundo o vereador, o objetivo é garantir transparência e esclarecer à população sobre a estrutura disponível para esse tipo de atendimento, que desempenha papel essencial na recuperação e na qualidade de vida dos pacientes.

“É fundamental compreender como está organizada a rede de fisioterapia em Americana, desde o número de profissionais até os prazos de atendimento, para que possamos planejar melhorias e assegurar eficiência no serviço público de saúde”, destacou Renan.

O requerimento será analisado e encaminhado aos órgãos competentes para resposta.

