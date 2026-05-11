A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, acaba de anunciar quatro datas para a realização de leilão virtual que disponibiliza 1.175 imóveis em todo o Brasil. Os interessados devem fazer seus lances nos dias 11, 15, 18 e 22 de maio, até às 10h00 (horário de encerramento dos respectivos prazos) por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br.

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Os descontos poderão chegar a 40% do valor da avaliação inicial, uma excelente oportunidade para adquirir casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, entre outros imóveis, com possibilidade de financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote e no próprio site da Caixa.

“Este é um dos leilões mais abrangentes que já organizamos para a Caixa Econômica Federal. A variedade é impressionante: temos desde apartamentos em bairros nobres da capital paulista e do Rio de Janeiro até casas no Nordeste e terrenos em todo o país, com lances acessíveis a diferentes perfis de compradores e investidores”, destaca Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Das 1.175 propriedades anunciadas, a região Sudeste concentra o maior volume, com 621 imóveis, seguida pelo Nordeste (206), Centro-Oeste (157), Sul (137) e Norte (54).

DESTAQUES POR REGIÃO

Sudeste – 621 imóveis

São Paulo lidera com 271 imóveis distribuídos pela capital, litoral e interior, com destaque para cidades como Ribeirão Preto (24 imóveis), Carapicuíba (12), Campinas (7) e São Paulo capital (62). Entre os destaques, em Itaquera, no município paulista, um apartamento de 54,55m² tem lance inicial de R$ 128.886,79. No bairro Cidade Patriarca, outro apartamento de 74,37m² é ofertado por R$ 183.000,00. Na Praia Grande, uma casa de 50,44m² pode ser arrematada a partir de R$ 144.000,00. Em Bauru, um terreno de 145,5m² está disponível por R$ 79.200,00. No Belenzinho, um apartamento de 37,28m² no Vivaz Estação Bresser é oferecido a R$ 156.157,30. Em Piracicaba, um apartamento de 126,85m² é ofertado por R$ 90.440,84.

No Rio de Janeiro, são 260 imóveis disponíveis. Os destaques incluem uma casa de 293,33m² construída em terreno de 360m² em Campos dos Goytacazes, com lance inicial de R$ 570.000,00. Em Copacabana, um apartamento de 83m² é ofertado pode ser arrematado por R$ 390.000,00. Em Niterói, um apartamento de 46m² sai a R$ 99.527,78.

Em Minas Gerais, uma casa de 57,74m² construída em terreno de 180m², na cidade de Iturama, recebes lances a partir de R$ 74.730,71.

Nordeste – 206 imóveis

Em Maceió (AL), um apartamento de 43,76m² de área privativa é ofertado por R$ 187.428,63. Em Teixeira de Freitas, na Bahia, uma casa de 55m² está disponível a R$ 93.482,12, enquanto em Salvador o lance mais alto da região chega a R$ 1.071.240,75 para um apartamento de 167m². Em Horizonte, no Ceará, uma casa de 91,95m² tem lance inicial de R$ 99.000,00. No Piauí, o menor lance do leilão: uma casa de 53,9m² construída em terreno de 275m², em Demerval Lobão, pode ser arrematada por R$ 46.500,00.

Centro-Oeste – 157 imóveis

Em Goiânia (GO), um apartamento de 91,91m² sai a R$ 90.845,56. No Mato Grosso, especificamente em Pontes e Lacerda, uma casa de 40,04m² com terreno de 200m² é ofertada por R$ 105.000,00. Já em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, uma casa de 56,9 m² com terreno de 246,48m² tem lance inicial de R$ 87.000,00.

Sul – 137 imóveis

Em São José, região da Grande Florianópolis (SC), um apartamento de 76,62m² pode ser arrematado a partir de R$ 120.000,00. No Paraná, em Londrina, um apartamento de 50,72m² é oferecido por R$ 99.751,22. No Rio Grande do Sul, o lance mais alto do leilão está em Xangri-Lá, com um imóvel ofertado a R$ 2.876.641,54.

Norte – 54 imóveis

Em Manaus (AM), um apartamento de 42,02m² está disponível por R$ 96.600,00. Em Belém, no Pará, um apartamento de 118,85m² é ofertado a R$ 163.015,02. Em Boa Vista, Roraima, um terreno de 450,71m² tem lance inicial de R$ 72.000,00.

“O que mais chama atenção neste leilão é a combinação de variedade e desconto. Temos imóveis para todos os perfis, desde quem busca o primeiro apartamento a quem quer investir em um bem de alto padrão. Minha dica é: consultem o edital de cada lote com antecedência e estejam preparados, pois as melhores oportunidades costumam ser disputadas rapidamente”, conclui Douglas Fidalgo.

SERVIÇO

Leilão Caixa – 1.175 imóveis em todo o Brasil

Datas:

Até às 10h00 do dia 11/05 (1º leilão – valor da avaliação)

De 11/05 às 10h00 do dia 15/05 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)

Até às 10h00 do dia 18/05 (1º leilão – valor da avaliação)

De 18/05 às 10h00 do dia 22/05 (2º leilão – bens com até 40% de desconto)

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