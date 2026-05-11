A Prefeitura de Americana em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com 71 vagas de estágio abertas em diversas áreas, para estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior. A ação se dá por meio da Secretaria de Administração

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Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao CIEE, na Rua Anhanguera, nº 40, na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h30 às 16h.

Os estudantes devem realizar o cadastro e verificar as oportunidades para se candidatar. Os documentos necessários são RG, CPF ou CNH e comprovante de residência.

O secretário de Administração de Americana, Eduardo Flores, comentou sobre os desafios atuais dos alunos. “Estamos aqui para garantir que este período seja de aprendizado prático e crescimento humano. Que este estágio seja o início de trajetórias brilhantes, seja aqui conosco no serviço público ou no setor privado”, afirmou.

O consultor de atendimento do CIEE, Gustavo Migotti, destacou as possibilidades oferecidas aos jovens. “É uma ação importante que incentiva os estudantes a buscarem uma formação profissional e o desenvolvimento próprio. No dia a dia do estágio, eles aplicam o conteúdo teórico adquirido dentro das instituições de ensino”, disse.

As áreas para estágio e as vagas disponíveis são:

Ensino Médio – 1

Direito – 12

Administração – 10

Serviço Social – 1

Tecnologia da Informação – 3

Engenharia Ambiental – 1

Farmácia – 4

Educação – 39

Os benefícios são:

30 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 1.008,96 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

25 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 840,80 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

20 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 672,64 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

Ensino Médio – 30 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 693,66 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

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