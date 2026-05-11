Poço artesiano da Praia Azul é reaberto após manutenção do DAE

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informa que o poço artesiano localizado na Rua Maranhão, na região da Praia Azul, foi reaberto na manhã desta quinta-feira (7), após a conclusão dos serviços de manutenção e melhorias realizados no local.

Durante o período de intervenção, foram executadas a instalação de uma nova bomba, melhorias e troca de tubulações, serviços nas partes elétrica e hidráulica, além de limpeza e desinfecção do sistema. O espaço também recebeu pintura, contribuindo para a conservação da estrutura.

Após a conclusão dos trabalhos e dos procedimentos técnicos necessários, o poço já está apto para utilização pela população e voltou a funcionar normalmente.

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