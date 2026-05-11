A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou esta semana as ações de atualização da carteira de vacinação dos alunos das escolas municipais e estaduais da cidade. A estratégia, determinada pelo Ministério da Saúde, visa ampliar a proteção de crianças e adolescentes por meio da verificação da caderneta e da atualização da situação vacinal dentro do ambiente escolar.

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A iniciativa é conduzida pelas equipes das unidades de saúde de cada território, que avaliam as cadernetas de crianças de 9 meses a menores de 15 anos e aplicam as doses atrasadas, conforme o calendário nacional. Entre os imunizantes oferecidos estão as vacinas contra covid-19, febre amarela, influenza, pneumocócica, meningocócica, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), poliomielite (VIP) e HPV.

Para a imunização no ambiente escolar, é obrigatória a apresentação da autorização por escrito assinada pelos pais ou responsáveis. Nos casos em que o documento não é enviado ou a vacinação não ocorre na escola, as equipes emitem um comunicado para que a família encaminhe a criança ou o adolescente à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para a regularização das doses pendentes. As equipes da Secretaria de Educação colaboram com o suporte logístico e organização durante as atividades.

“Nosso foco é garantir que nenhuma criança ou adolescente fique vulnerável a doenças que podem ser evitadas. Levar as equipes para dentro das escolas facilita muito esse diagnóstico vacinal, permitindo identificar rapidamente quais doses estão pendentes e fazer a imunização de forma segura e humanizada, sempre com a concordância dos pais e responsáveis”, explicou a responsável técnica de enfermagem da Atenção Primária à Saúde, Fabrícia Santa Rosa Adami.

Lista de escolas em Americana

Nesta primeira semana, a ação já foi realizada nas unidades: Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento (Guanabara), Escola Estadual Professor João Solidário Pedroso (São Manoel), Emei Aracati (Vila Galo), CIEP Professora Oniva de Moura Brizola (Zanaga), Casa da Criança Urupê (Zanaga), Casa da Criança Curió (Zanaga), Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha (São Domingos), Creche São Domingos, CIEP Professor Octavio Cesar Borghi (Cidade Jardim), Emef Paulo Freire (Parque Novo Mundo), Emei Patativa (Zanaga), Casa da Criança Maíra (Parque Gramado), Escola Estadual Professor Luiz Hipólito (Parque Gramado), Escola Estadual Prof. Constantino Augusto Pinke (São Luiz), Escola Estadual Profª Maria Frizzarin (Mirandola) e Emei Jacina (Jardim Colina)

“A escola é um ambiente estratégico para a promoção da saúde, e essa mobilização é fundamental para aumentarmos as coberturas vacinais em Americana. Estamos unindo esforços com a Educação para criar uma rede de proteção eficiente, assegurando que nossos alunos cresçam com muito mais saúde e proteção”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

“Essa iniciativa demonstra o nosso compromisso em aproximar os serviços públicos da população. Ao facilitarmos o acesso às vacinas no ambiente escolar, estamos prevenindo doenças e levando mais tranquilidade para as famílias americanenses. É uma ação preventiva essencial que fortalece o sistema de saúde da nossa cidade e garante um futuro melhor para os nossos jovens”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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