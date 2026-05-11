Foi protocolado nesta quinta-feira (8), na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, o Projeto de Lei nº 55/2026, de autoria do vereador Alex Dantas, que autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um programa voltado à reintegração ao mercado de trabalho de pessoas em processo de reabilitação de dependência química, transtornos mentais e outros problemas psicossociais.

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A proposta busca ampliar o papel dos CAPS no processo de recuperação dos pacientes, incorporando ações voltadas à capacitação profissional, orientação de carreira e encaminhamento ao emprego, além do acompanhamento psicológico e social já realizado pelas unidades.

De acordo com o texto, o programa deverá oferecer suporte integral aos participantes, incluindo sessões de atendimento psicológico individual e em grupo, orientação para elaboração de currículos, preparação para entrevistas de emprego, cursos de capacitação profissional e encaminhamento para vagas em empresas parceiras.

O projeto também prevê acompanhamento contínuo por equipes multidisciplinares, formadas por psicólogos, assistentes sociais, médicos e orientadores profissionais, com o objetivo de garantir a adaptação do participante ao ambiente de trabalho e fortalecer sua permanência no processo de reinserção social.

Outro ponto previsto na proposta é a formalização de parcerias entre o poder público, empresas privadas, organizações não governamentais e instituições de ensino, com o objetivo de ampliar oportunidades de qualificação, estágios e contratação.

Na justificativa do projeto, Alex Dantas afirma que o retorno ao mercado de trabalho é parte importante da recuperação e da reconstrução da autonomia pessoal. Segundo o parlamentar, a proposta pretende fortalecer as políticas públicas de saúde mental no município, associando tratamento e inclusão produtiva.

Fala Alex

“O trabalho representa uma etapa importante na recuperação da autoestima, na retomada da autonomia e no fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. O objetivo é criar condições reais para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas com dignidade”, afirma o vereador.

A proposta ainda prevê campanhas de divulgação para informar a população sobre o programa e avaliações periódicas para aperfeiçoar sua execução, caso a medida seja implantada pelo Executivo.

O projeto segue agora para análise das comissões permanentes da Câmara antes de ser levado à votação em plenário.

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