Coden Ambiental capacita e reforça segurança contra incêndio (NR 35)

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, está intensificando as atividades previstas para as equipes operacionais no calendário anual de segurança. A segunda turma do treinamento de Trabalho em Altura, em conformidade com a Norma Regulamentadora 35 (NR 35), concluiu a capacitação na quarta-feira (6).

A primeira turma finalizou o curso em 29 de abril, e a terceira e última turma está programada para o dia 13 de maio. A capacitação tem como foco atualizar procedimentos, minimizar riscos de queda e assegurar a integridade dos colaboradores que atuam em serviços elevados.

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“A NR 35 estabelece que toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior exige treinamento específico e uso adequado de equipamentos de proteção. Organizamos a formação em três turmas para contemplar toda a equipe operacional sem interromper a prestação dos serviços essenciais à população”, explicou o técnico de segurança do trabalho da Coden, Diego Murcia.

Ele adiantou que, após a conclusão da última turma da NR 35, terá início o curso de Espaço Confinado, baseado na NR 33. “Esse módulo é mais extenso, justamente pela complexidade dos ambientes que encontramos nas redes de água e esgoto”, completou.

Processo

Enquanto o time operacional se qualifica, a concessionária também finaliza o processo de recarga de todos os extintores de incêndio de suas unidades, garantindo que os equipamentos estejam em plenas condições de uso.

Paralelamente, um grupo de funcionários de diferentes setores recebeu treinamento prático com instrutor especializado, aprendendo a diferenciar os tipos de extintores – água, espuma, gás carbônico (CO₂) e pó químico, entre outros – e a selecionar o equipamento correto para cada classe de fogo.

“Investir em treinamento e manutenção preventiva faz parte da nossa estratégia de segurança. O resultado é um ambiente de trabalho mais protegido para todos e um serviço de saneamento prestado com responsabilidade”, destacou o diretor financeiro da Coden Reinaldo Formaggio.

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