Ocorrências entre sexta-feira (8) e domingo (10)- os sete envolvidos com drogas, arma de uso restrito, veículo furtado e captura de procurado

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou uma série de ocorrências entre sexta-feira (8) e domingo (10) nas cidades de Sumaré, Hortolândia e Monte Mor, resultando na prisão de sete pessoas por crimes como tráfico de drogas, violência doméstica, furto, receptação, adulteração veicular e porte ilegal de arma.

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Na madrugada de sábado (9), uma mulher de 33 anos foi presa por tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Sumaré. Durante patrulhamento, policiais receberam denúncia sobre venda de entorpecentes na Praça do Bom Retiro. A suspeita tentou dispensar drogas ao notar a aproximação da viatura e acabou abordada. Em diligências, foram encontrados cocaína, maconha, crack, “dry”, lança-perfume, dinheiro e celular. A mulher admitiu o tráfico e permaneceu presa.

Ainda no sábado, em Sumaré, um homem de 40 anos foi preso por descumprimento de medida protetiva no Parque Rosa e Silva. Segundo a PM, ele foi localizado em frente à residência da ex-companheira em estado de exaltação. A vítima confirmou possuir medida protetiva vigente contra o suspeito, que foi preso em flagrante por violência doméstica.

Na tarde do mesmo dia, um homem de 34 anos foi preso após perseguição policial iniciada em Hortolândia e encerrada em Campinas. O motorista conduzia um veículo com sinais de adulteração e tentou atingir a viatura durante tentativa de abordagem. Após a fuga, os ocupantes abandonaram o automóvel e correram, mas o condutor foi detido. O carro havia sido furtado em 2025 e o suspeito permaneceu preso por receptação e adulteração de sinal identificador.

Já à noite, durante patrulhamento nas imediações da Festa de Peão de Hortolândia, policiais capturaram um homem de 36 anos procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi abordado na Avenida da Emancipação e permaneceu preso após confirmação do mandado judicial.

Na manhã de domingo (10), um jovem de 23 anos foi preso em Hortolândia por adulteração de sinais identificadores de uma motocicleta. A abordagem ocorreu após alerta do sistema de monitoramento sobre irregularidades no veículo. Inicialmente, o suspeito negou ligação com a moto, mas depois admitiu que a conduzia.

Também no domingo à noite, em Sumaré, um homem de 52 anos foi preso após furtar uma clínica odontológica no Centro da cidade. O suspeito foi localizado com um micro-ondas, fios e outros objetos reconhecidos pelo proprietário do estabelecimento, além de ter sido identificado pelas imagens das câmeras de monitoramento.

Outro caso de destaque ocorreu em Monte Mor, na sexta-feira (8), quando um homem de 28 anos foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito, ameaça, violência doméstica e resistência. Segundo a PM, ele ameaçava matar a ex-companheira e os filhos. Durante a ocorrência, os policiais localizaram uma pistola calibre .22 municiada escondida em uma pilha de pneus. A vítima relatou ameaças constantes e pedido recente de medida protetiva.