Ativação em parceria com a FAM e Panini reúne fãs do mundial próximo à Cacau Show; shopping também recebe exposição relacionada ao futebol

O Tivoli Shopping segue no clima da Copa do Mundo com uma ativação especial voltada aos apaixonados por futebol e colecionismo. O shopping amplia o espaço dedicado à troca de figurinhas, oferecendo ao público um ambiente ainda mais confortável para reunir colecionadores de todas as idades.

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Instalado próximo à Cacau Show, o espaço foi pensado justamente para estimular a convivência, a troca de experiências e a tradicional busca pelas figurinhas que faltam no álbum oficial da Copa.

A ação acontece em parceria com a Panini (editora oficial do álbum) e a FAM (Faculdade de Americana) e reforça um dos costumes mais tradicionais do período de Mundial: a conexão entre gerações através das figurinhas.

“A troca de figurinhas vai muito além do álbum. É um momento de interação entre famílias, amigos e colecionadores. Por isso, ampliamos o espaço para proporcionar ainda mais conforto e incentivar essa convivência tão especial que o futebol naturalmente cria”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Pontos de venda do álbum e figurinhas

Além do espaço de troca, o público também encontra diferentes pontos de venda de álbuns e figurinhas dentro do Tivoli Shopping, incluindo:

Stand oficial da Panini /Zanini / Nobel / FG Games / Geek / Lojas União / Kalunga / McDonalds

Exposição “Camisa 1” segue até o fim do mês

Além da ativação de figurinhas, o público também pode aproveitar a ida ao Tivoli Shopping para visitar a exposição “Camisa 1: A Jornada”, que segue no Tivoli Shopping até o final do mês.Desenvolvida em parceria com a FAM, a mostra apresenta, através de fotografias e itens históricos, a trajetória da primeira escola de goleiros do Brasil. A exposição está instalada em frente ao Restaurante Estação Valentina.

Serviço:

Figurinhas Copa do Mundo 2026

Espaço de Troca de Figurinhas | próximo à loja Cacau Show | Tivoli Shopping

Venda de álbuns e figurinhas: stand oficial da Panini e lojas Zanini, Nobel, FG Games, Geek e União | Tivoli Shopping

Exposição “Camisa 1: a jornada”

Em frente ao Estação Valentina | Tivoli Shopping

Até o final do mês