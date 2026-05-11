Ações da Polícia Militar resultaram em apreensão de centenas de porções de drogas, armas e munições além dos quatro

O 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou três ocorrências de destaque entre os dias 8 e 10 de maio nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ações resultaram na prisão de quatro pessoas por crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores, violência doméstica, ameaça, resistência e posse irregular de arma de fogo.

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A maior apreensão ocorreu na manhã de quinta-feira (8), em Americana, durante ação da 1ª Companhia da PM na Avenida Cecília Meireles. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um usuário que havia acabado de adquirir drogas em uma adega da região. O homem informou as características do traficante, levando a equipe até o estabelecimento.

No local, os policiais flagraram um dos suspeitos tentando esconder sacolas com entorpecentes em uma tubulação. Três pessoas foram detidas, sendo um adolescente liberado posteriormente para a mãe. Dois homens permaneceram presos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores.

Ao todo, foram apreendidas 332 porções de crack, 316 porções de maconha, 109 porções de cocaína, porções de “dry”, R$ 1.382,25 em dinheiro, celulares, máquinas de cartão, um DVR e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Já na noite de sábado (10), em Americana, um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo após denúncia surgida durante atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a PM, familiares informaram que ele mantinha armas em casa. Durante buscas autorizadas pelo morador, os policiais localizaram uma espingarda artesanal, uma espingarda calibre .28, um revólver calibre .22 e sete munições intactas.

Armas

O suspeito alegou que parte das armas teria herdado do pai e que não possuía documentação. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Apesar de ter sido arbitrada fiança, o valor não foi pago e o homem permaneceu preso.

Ainda no sábado, em Santa Bárbara d’Oeste, um homem de 42 anos foi preso por violência doméstica, ameaça e resistência. A vítima relatou ter sido agredida e estrangulada pelo companheiro durante uma discussão.

Segundo a PM, durante a tentativa de abordagem o suspeito apresentou comportamento agressivo e chegou a pegar uma faca de caça, ameaçando atentar contra a própria vida. Após intervenção policial, ele foi contido e encaminhado ao Hospital Municipal antes de ser levado ao Plantão Policial.

Na residência também foram apreendidas uma carabina e uma pistola de pressão, além da faca utilizada na ocorrência. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.