Sempre com seu estilo singular e sem ligar pra críticas, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) de Nova Odessa decidiu ‘dar uma moral’ para amigos que fazem parte do polêmico grupo Legendários.

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Leitinho e Odair na foto

Na foto com o prefeito está o secretário de governo Odair Dias, que veio para ser um diferencial mas acabou perdendo força ao longo do ano passado e este ano.

O governo se tornou foco de críticas internas no começo do segundo mandato, Leite demitiu alguns dos parceiros principais e apostou em Odair como novo articulador, mas o fogo não abaixou.

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