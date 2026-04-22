Do tatame ao sonho olímpico: Pyetro de Alcântara é promessa do judô barbarense

O judô de Santa Bárbara d’Oeste tem revelado talentos que vão além das competições. Entre eles, o jovem atleta Pyetro Kauê de Alcântara, 15 anos, desponta como uma das grandes promessas da modalidade, com uma trajetória marcada por disciplina, superação e oportunidades proporcionadas por projetos sociais como o programa QualiVida – ação intersetorial da Prefeitura que oferece atividades físicas orientadas por profissionais de esportes em Áreas de Bem-Estar e Lazer do Município.

Pyetro iniciou no esporte ainda criança, por volta dos 11 anos, em projeto do Bosque das Árvores, e posteriormente na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) “Charles Keese Dodson”, também localizada no Bosque das Árvores, de forma despretensiosa a convite do seu irmão Samuel e amigos.

O que era apenas uma atividade entre amigos rapidamente se transformou em algo essencial em sua vida. “O judô deixou de ser um esporte e virou um escape. Independentemente de como eu estou, ele sempre cura tudo de ruim. Hoje, eu não consigo viver sem o judô”, afirmou.

Essa transformação também passou diretamente pelo QualiVida, iniciativa da Prefeitura que ampliou o acesso ao esporte e melhorou as condições de treino. “Antes, o espaço era limitado e dificultava para quem queria treinar. Com os tatames novos que o programa trouxe, mais pessoas puderam participar. Se não fosse o QualiVida, o judô não seria o que é hoje para mim. Eu passei a treinar todos os dias, ganhei disciplina e foco”, completou.

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Trajetória

A trajetória do atleta também é resultado do olhar atento dos projetos de base. O professor Raphael Schiavon, que acompanhou os primeiros passos do adolescente, lembra como tudo começou. “Ele chegou através do irmão e, desde o início, mostrou dedicação. Foi evoluindo a cada treino e hoje é um atleta de alto rendimento. Treina todos os dias, não falta, é comprometido e tem um objetivo muito claro”, destacou. “Ele é reflexo do que a gente acredita no esporte de base. Ele começou aqui de forma simples, no projeto, e foi evoluindo com muito esforço, disciplina e vontade de crescer”, complementou.

O talento do atleta não passou despercebido. Segundoo coordenador da modalidade de Judô da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Rodrigo Teixeira Lima, Pyetro reúne características raras no alto rendimento. “Ele é um atleta extremamente versátil, luta dos dois lados e tem uma capacidade de aprendizado acima da média. Ao longo dos meus 22 anos na modalidade, é muito gratificante acompanhar um atleta com esse nível de maturidade e domínio técnico. Mesmo competindo em uma categoria acima do peso, venceu todas as lutas com segurança. Ele está colhendo tudo o que plantou, e nós já sabíamos que este seria um ano de destaque”, enfatizou o técnico de competição.

Agora, Pyetro se prepara para novos desafios, com foco em competições importantes como a seletiva em São Bernardo do Campo e a participação nos Jogos Regionais, onde representará Santa Bárbara d’Oeste. Para ele, essas etapas são decisivas na construção de um caminho rumo a objetivos ainda maiores. “Quero chegar às Olimpíadas, representar o Brasil e honrar minha cidade. Sei que é um caminho longo, mas estou trabalhando para isso”, projetou. “O esporte mudou a minha vida e pode mudar a de muitas pessoas também”, finalizou.

“O esporte transforma vidas, e a trajetória do Pietro é um exemplo claro disso. Por meio do Programa QualiVida, conseguimos oferecer oportunidades reais para que nossos jovens desenvolvam talentos, ganhem disciplina e construam um futuro melhor. Seguiremos investindo em iniciativas que ampliem o acesso ao esporte e fortaleçam a formação de cidadãos, levando o nome de Santa Bárbara d’Oeste cada vez mais longe”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

QualiVida: esporte como transformação social

A história de Pyetro reflete o impacto do Programa QualiVida no município. Atualmente, o QualiVida conta com uma equipe de 36 professores, atuando em mais de 150 núcleos distribuídos por 32 bairros, atendendo mais de 4 mil participantes.

A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social, incentivo a hábitos saudáveis e fortalecimento do desenvolvimento físico e emocional, com atenção especial às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os interessados em participar podem procurar o núcleo mais próximo e realizar a inscrição gratuitamente.

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