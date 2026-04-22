Roberta Lima discute execução de obras de infraestrutura ao bem-estar animal

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na quinta-feira (16) com o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde de Americana (Uvisa), Antônio Donizeti Borges, para tratar sobre o fortalecimento da legislação municipal voltada à causa animal em Americana. De acordo com a parlamentar, o encontro teve como objetivo debater medidas que possam ampliar a proteção e o bem-estar dos animais.

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Durante a reunião, foram discutidas propostas e ações voltadas à modernização das normas municipais, com foco em guarda responsável, combate aos maus-tratos, fiscalização e políticas públicas integradas entre os órgãos competentes.

Roberta Lima destacou a importância do diálogo entre o Legislativo e os setores técnicos da administração pública para a construção de soluções efetivas. “A causa animal exige compromisso, planejamento e ações concretas. Ouvir quem atua diretamente na fiscalização e na saúde pública é fundamental para avançarmos em políticas sérias e eficientes”, afirmou.

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