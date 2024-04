Teve início nesta quarta-feira (10/04) o cronograma de entrega dos kits de uniformes escolares gratuitos

aos 5.200 alunos da Rede Municipal de Educação mantida pela Prefeitura de Nova Odessa. É apenas a segunda vez na história da cidade que os alunos do Município recebem uniformes – a primeira foi em 2023. A entrega inicial foi na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Paulo Azenha, na Vila Azenha/Jardim Fadel. Mas durante as próximas semanas, todos os alunos da Rede receberão seus kits.

Assim como fez na entrega dos kits de material escolar, no início do atual ano letivo, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) fez questão de comparecer à primeira entrega dos uniformes. Ele foi acompanhado pelo secretário de Educação, José Jorge Teixeira, pelo vereador Oseias Jorge, pela diretora de Ensino Fundamental 1 da Rede, Denile Tupynambá Marin, e pela equipe da EMEB Paulo Azenha, além de alunos, pais e avós.

O kit de verão deste ano, primeiro a ser entregue, contém quatro camisetas, duas bermudas ou dois shorts-saia, dois pares de meias e um par de tênis. Também estão sendo entregues um estojo e uma mochila personalizada para cada aluno do Município, completando assim o kit de material escolar deste ano.

Segundo o prefeito, a entrega dos uniformes para todas as crianças, indistintamente, traz um senso de identidade e pertencimento à escola, construindo uma conexão mais profunda entre os alunos e a comunidade.

“Hoje é um dia muito especial, pois pelo segundo ano estamos entregando o kit uniforme dessas crianças. Estou muito feliz por poder fazer a diferença na vida dessas crianças. Estamos entregando este kit aos alunos com muito carinho e amor. E, futuramente, entregaremos os uniformes de inverno. Estamos cuidando do nosso futuro. Quero continuar essa revolução na Educação Municipal”, afirmou o prefeito Leitinho aos presentes.

AGRADECIMENTOS

Os kits geraram só comentários positivos dos alunos e suas famílias. Segundo a enfermeira Valesca Raimundo, “os kits são muito importantes porque as famílias fazem uma economia grande na compra dos uniformes”. “As crianças uniformizadas conseguem se sentir parte da comunidade escolar, auxiliando seu desenvolvimento nas aulas”, disse.

Já Cristiane, cujo filho também recebeu seu kit, afirmou ser “muito importante por conta da identificação e segurança para as crianças”. “O prefeito Leitinho está de parabéns”, afirmou.

“Além de desempenhar um papel fundamental em promover a igualdade e segurança entre os alunos, independentemente de sua origem e classe social, o uso do uniforme completo ainda traz foco no aprendizado entre as crianças, fazendo do uniforme uma representação visual da instituição de ensino”, declarou o secretário Zé Jorge.

De acordo com a Médica Veterinária e mãe de aluno Kelly Pereira, a preocupação da gestão com as crianças do município “é evidente”. “Fico muito feliz em meu filho ter recebido o kit de uniformes. Esse é o resultado da gestão municipal que se preocupa com nossas crianças, pensando sempre no bem-estar e qualidade do ensino”, completou.

