Santa Bárbara instala vigilância eletrônica em escolas municipais

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste iniciou a instalação do serviço de vigilância eletrônico nas escolas municipais.

O objetivo é reforçar a segurança das unidades escolares. O investimento é de R$ 447 mil, com recursos próprios do município.

As EMEIs “Elvira Valente Dias”, do Jardim Esmeralda e “Padre Mário Dantas de Menezes”, na Vila Linópolis, já receberam os equipamentos. A instalação está em andamento na EMEI “Dona Maria Araújo”, na Cidade Nova e Emefei “Profª Maria Martiniano Gouveia Valente” – Dª Bininha, no Conjunto Roberto Romano.

Todas as unidades escolares serão contempladas com o serviço, além da Secretaria da Educação, CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) e setores de Alimentação Escolar, Almoxarifado, Transporte Escolar e Oficina. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 16 mil alunos da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

