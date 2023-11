Leitinho entrega chaves do Melhor Idade

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) recebeu na tarde

de terça-feira (28/11) os novos moradores do conjunto habitacional da Vila da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa, localizada no Jardim Santa Rita 2. Os idosos beneficiados – Darcy Aparecida Aguiar Gama, Benedita Conceição Romão Moraes e o casal Dair e Maria do Carmo Marangoni – estavam emocionados e gratos ao receberem as chaves das suas novas moradias vitalícias, todas recém-reformadas.

Ao todo, são 30 unidades habitacionais especiais, construídas pela Prefeitura em 2011 e cedidas gratuitamente de forma vitalícia desde então aos aposentados em situação de vulnerabilidade da cidade. As casas, que pertencem à Municipalidade, vêm sendo reformadas gradualmente pela atual gestão municipal, por meio de parceria com a Gallo Engenharia.

“É um momento muito gratificante entregar as chaves a esses idosos, que vão integrar a ‘família’ da Vila Melhor Idade. Tínhamos três casas vagas, que reformamos totalmente e agora serão ocupadas por esses idosos. É um momento histórico também para eles, que batalharam a vida toda, que têm uma história de vida e que, hoje, têm o privilégio de residir na Vila Melhor Idade. Fico muito feliz em fazer parte deste momento na vida de vocês”, disse Leitinho.

Para Mineirinho, ver a alegria dos idosos beneficiados “não tem preço”. “Vocês merecem, são exemplos de superação. O que estamos fazendo é reconhecer o que fizeram em prol do nosso município. O Leitinho e eu temos muito carinho pela nossa Melhor Idade. Isso é o mínimo que podemos fazer para melhorar a vida de vocês. Se vocês estão felizes, nós estamos muito mais em proporcionar este momento”, declarou o vice-prefeito – que brincou com os idosos perguntando se podia ir tomar um cafezinho com eles.

Também participaram da entrega das chaves o vereador Oseias Jorge, a diretora de Gestão Social e Cidadania, Priscila Peterleviz Leal, e a assistente social Cristina Bellinati Bizoto. “A Vila Melhor Idade sempre ocupou um lugar especial em nossos corações, sendo um espaço onde nossos idosos são valorizados, por tudo que eles representam para o município. Ao entregarmos estas chaves, reafirmamos o compromisso da gestão Leitinho e Mineirinho com o bem-estar e a dignidade de cada residente”, explicou Priscila.

Os moradores estavam emocionados. “Chorei muito ao receber o comunicado de que eu tinha sido contemplada. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a Deus e ao prefeito Leitinho e vice Mineirinho, porque agora não vou precisar ficar me mudando, morando um pouco em cada casa”, agradeceu dona Darcy, de 64 anos.

Dona Benedita disse que ter um espaço para morar, sem ter que pagar aluguel, é a melhor coisa do mundo. “Morava com meu irmão, mas ele faleceu e fiquei sozinha. E graças a Deus e ao prefeito Leitinho e vice Mineirinho, vou sair do aluguel, porque estava muito difícil pagar R$ 500 por dois cômodos. Então, é uma imensa vitória receber as chaves da casa da Vila Melhor Idade”, explicou.

O casal Dair e Maria do Carmo Marangoni, de 79 e 78 anos, respectivamente, não se continha de felicidades. “Glórias a Deus, isso que está acontecendo hoje é benção, é como se tivéssemos ganhado na loteria. Recebi a cartinha na hora do almoço e a felicidade foi tamanha que até queimei o arroz e o feijão”, comenta sorridente dona Maria.

