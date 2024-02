Leitinho e Juçara discutem melhorias pro comércio de Nova Odessa

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) recebeu a Diretoria da Acino

(Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), para estreitar os laços institucionais de debater futuras parcerias com a entidade de classe que representa o Comércio e o Setor Produtivo da cidade em geral. Participaram a presidente da Acino, Juçara Rosolén, o vice-presidente Gilson Costanzo, e a secretária Denise Zanetti – além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi.

“A nossa gestão está sempre de portar abertas para as demandas do comércio, da indústria e do setor de serviços de Nova Odessa. E a Acino tem um papel fundamental nessa parceria, que é intermediar essas reivindicações junto ao Poder Público. Então estamos sempre à disposição para conversar e propor novas parcerias com a Associação Comercial”, comentou o prefeito Leitinho logo após a reunião.

“A finalidade foi de estreitar os laços e também para que a Associação seja sempre lembrada e considerada, tanto nos eventos da cidade, quanto no desenvolvimento econômico. Foi uma ótima oportunidade para reforçamos o valor da nossa entidade, especialmente quando empresas procurarem a cidade para instalarem seus negócios, já que temos diversos benefícios que podem auxiliar não somente o empreendedor, com diversos tipos de assessoria e treinamentos, mas também seus colaboradores, com os convênios relacionados à saúde e educação, por exemplo”, afirmou a presidente Juçara Rosolen.

“Queremos ajudar a impulsionar essa parceria da Acino com a Prefeitura, para fortalecer o comércio e indústria locais, atraindo novos empreendimentos e ampliando divulgação para empresários recém-chegados”, acrescentou o vice Gilson Costanzo.

“Queremos manter essa parceria nos eventos, como aconteceu na Campanha de Natal de 2023, e atuar em conjunto no interesse das empresas, comércios e prestadores de serviço de Nova Odessa. Unindo forças, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Acino, conseguimos debater ideias e auxiliar pequenos, médios e grandes empreendedores do município”, finalizou o secretário Rafael Brocchi.

A Acino foi fundada em 30/06/1977, ainda como “ACIANO – Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Nova Odessa”. Em 1992, a Aciano passou a se chamar ACE – Associação Comercial e Empresarial de Nova Odessa, para atender às normas do Código Civil.

Novamente, em 2014, a ACE tornou-se a Acino – Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, mudando em novembro de 2014 para uma sala onde é hoje o prédio próprio da Associação, um imóvel de 500 m².

A entidade disponibiliza aos seus associados diversas parcerias que beneficia os empresários, funcionários e dependentes, com desconto contratações de: Plano de Saúde Empresariais, Convênio Odontológico, Escolas de Ensino, Faculdades, SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito, Sala de Reuniões, Cursos e Palestras, Orientações Jurídica, Consultoria em Gestão de Negócios.

Também promove Campanhas de fortalecimentos de vendas em várias datas, Sebrae Aqui para orientação aos Micro, Pequenos Empreendedores etc.

