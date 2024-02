Os jovens de hoje estão cada vez mais preocupados com dinheiro, e isso não é apenas uma observação superficial. Estudos e pesquisas têm revelado uma tendência preocupante em relação à geração Z e os millennials que têm com as suas finanças. De acordo com um estudo da fintech Will Bank, sete em cada dez brasileiros não têm uma visão positiva sobre sua relação com o dinheiro. Cerca de 43% da geração Z e 41% da geração dos millennials admitem ter uma percepção equivocada de suas finanças, conforme indicado por um estudo da Credit Karma.

Essa dismorfia do dinheiro, como é chamada, reflete um sentimento generalizado de insegurança financeira entre os jovens, mesmo quando a realidade objetiva mostra que há poucos motivos para tal preocupação. André Minucci, mentor de empresários, destaca a importância de abordar essa preocupação dos jovens com dinheiro. Ele ressalta que, em muitos casos, a falta de educação financeira é a raiz do problema. “Os jovens muitas vezes não são ensinados sobre como gerenciar suas finanças desde cedo, o que pode levar a uma série de decisões ruins ou mal informadas ao longo da vida”, comenta.

Uma das maneiras mais eficazes de lidar com essa preocupação é fornecer educação financeira adequada desde cedo, pode ajudar neste processo.” Os jovens precisam entender conceitos básicos de orçamento, poupança, investimento, gestão de dívidas”. Além disso, é crucial promover uma cultura de transparência e diálogo aberto sobre questões financeiras, para que os jovens se sintam à vontade para buscar orientação e apoio quando necessário.