O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) fez uma fala na Câmara dos Deputados esta segunda-feira oferecendo sua casa para receber uma família da cidade de Odessa (Ucrânia) como refugiados no Brasil.

Leitinho leva comitiva a Brasília comemorar Ucrânia

Uma comitiva de Nova Odessa, liderada pelo prefeito Leitinho participou na manhã desta segunda-feira (25/08) de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia da Independência da Ucrânia, comemorada em 24 de agosto. O evento, solicitado pelo deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), marcou a consolidação de uma agenda de cooperação iniciada com o acordo de cidades-irmãs entre Nova Odessa e Odesa (Ucrânia), formalizado em julho de 2025.

A delegação municipal incluiu o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Mateus Tognella, e representantes da sociedade civil, como Evandro Neves, presidente da Associação Carlos Botelho, e Maurício Godoy, educador e tradutor das tratativas com a Ucrânia.

O acordo de cidades-irmãs, assinado virtualmente em 29 de julho de 2025, resgata a ligação histórica entre as cidades, que remonta a 1905, quando o fundador de Nova Odessa, Carlos Botelho, batizou a cidade inspirado na arquitetura e urbanismo de Odesa.

Como primeira ação simbólica, em 21 de agosto, a bandeira ucraniana foi hasteada em frente à Prefeitura de Nova Odessa, com posterior visita do primeiro-secretário da Embaixada da Ucrânia, Heorhii Erman. O gesto antecipou as comemorações do Dia da Independência da Ucrânia (24/08) e reforçou o compromisso mútuo entre as cidades.

Na sessão solene da Câmara dos Deputados, o prefeito Leitinho destacou o significado desta parceria. “Do hasteamento de bandeiras à sessão no Congresso, escrevemos juntos um novo capítulo nas relações internacionais de Nova Odessa, sempre ancorado em respeito, história e progresso compartilhado”, concluiu ele.

Próximos passos

A agenda de cooperação entre as cidades-irmãs avança com a comemoração, em Nova Odessa, do Odesa Day, o aniversário da cidade ucraniana, em 2 de setembro. Também está prevista a inclusão da gastronomia típica ucraniana na Festa das Nações que acontece em outubro.

