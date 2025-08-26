A Câmara Municipal de Americana recebe a partir desta segunda-feira (25) a exposição “Ah, como a vila cresceu”, em comemoração ao aniversário de 150 anos de fundação do município, celebrado em 27 de agosto. A mostra conta com dezessete maquetes dos principais patrimônios históricos da cidade construídas por alunos do 4º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Florestan Fernandes.

Idealizado pela professora Kelly Azevedo Gonçalves, coordenadora da Sala Maker da escola, e realizado em conjunto com o professor de Ciências Alessandro Dias e a técnica da Sala Maker Kelly Garcia, o projeto teve como objetivo estimular o conhecimento sobre a história da cidade e desenvolver a criatividade e a habilidade manual das crianças na construção das maquetes, servindo ainda como uma atividade comemorativa dos 150 anos de Americana.

Projeto

“Um dos principais objetivos do projeto foi apresentar os patrimônios históricos da cidade, visto que esses alunos não tiveram a oportunidade de conhecê-los. A proposta foi apresentar aos alunos as mudanças e permanências que ocorrem nas áreas urbanas e o impacto no patrimônio cultural, além de incentivar a reflexão sobre a necessidade do crescimento das cidades e a importância da preservação do patrimônio cultural”, explicou a professora Kelly Azevedo Gonçlaves.

Ao todo, 280 pessoas participaram do projeto. As maquetes foram construídas com materiais como madeira, papelão, tampinhas de garrafa e isopor e retratam prédios e locais históricos da cidade, como a Casa Hermann Muller, o Casarão do Salto Grande, o Parque Ideal e a Praça Basílio Rangel.

A exposição pode ser visitada no piso térreo da Câmara de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 05 de setembro. A entrada é gratuita.