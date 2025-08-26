Sinprafarma oferece curso a trabalhadores

O SINPRAFARMA de Americana e Região realizou no último dia 25 de agosto um Curso de Aplicação de Injetáveis – Teórico/prático ministrado pela Dra. Ana Luisa Canova Gaiola.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Com duração de quatro horas, o curso beneficiou e levou aprimoramento técnico aos associados do Sindicato. O aperfeiçoamento profissional é uma preocupação constante da nossa entidade”, comentou o presidente Valdir Ribeiro da Silva.

O curso abrangeu legislação, vias de administração de medicamentos, aplicação de injetáveis, via subcutânea, via intramuscular. Cada um dos temas foi subdividido englobando suas peculiaridades como armazenamento dos medicamentos, cuidados gerais na aplicação, materiais adequados, locais de aplicação e efeitos indesejáveis.

Fala presidente do Sinprafarma

“Temos certeza que os participantes, mais que um certificado, levaram para casa informações importantes para o seu dia-a-dia”, completou Valdir.

Leia + sobre partidos política regional