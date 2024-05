Leitinho passou a liderar numericamente a corrida para a prefeitura de Nova Odessa

Pesquisa realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Os dois seguem empatados na margem de erro. Leitinho tem entre 40,2% e 49,2% e Bill aparece com números entre 34,2% e 42,2%.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 16/05/2024 a 17/05/2024 com margem de erro 4,5 pontos para mais ou menos, nível de confiança é de 95%.

Foram 470 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade na pesquisa que tem o registro: 01057/2024.

INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO

Pesquisa estimulada de intenção de voto para a prefeitura de Nova Odessa, que mostra a evolução entre a pesquisa realizada em março e a atual.

No levantamento anterior feito pela mesma Vox, Bill liderava com 35,7% contra 31,5% de Leitinho. Os dois apareciam com empate técnico com Bill numericamente à frente (+4,2pp).

Agora o cenário se inverteu e o atual prefeito aparece com 44,7% contra 38,7% do ex. A vantagem para Leitinho é de + 6pp.

Os demais candidatos aparecem com percentual bastante baixo. Juçara Rosolen (Novo) mantém-se na casa dos 1% (tinha 1,9% e agora tem 1,1%).

Tiago Beroco (PT) não foi citado no primeiro levantamento e agora vem com 0,8%. O time dos que não sabem ou estão indecisos caiu de 14,5% no levantamento anterior para 9,2% agora.

Os votos em branco ou eleitores que anulariam seu voto subiram de 4,7% para 5,5%.

