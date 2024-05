Edson e Hudson, Festival Italiano e Aniversário de Nova Odessa: tudo de graça nesse fim de semana

Com o adeus do calor, o findar de maio promete ser bastante diversificado por aqui, confira as opções gratuitas na região:

Americana:

Festival Itália na Brasil

O QUE: Celebração dos 150 anos da imigração italiana com 12 restaurantes e choperias + diversos shows, incluindo Mafalda Minnozzi.

QUANDO: 25 e 26, das 11h as 22h

ONDE: CCL – Av. Brasil

A Festa de Santo Antônio continua. Sábado tem Samba d’Aninha e domingo Gabriel Alan.

Neste final de semana também ocorre o jantar do empresário, promovido pela ACIA.

O acesso ao Parque Ecológico é gratuito para moradores.

Santa Bárbara d’Oeste:

Festival Raízes

O QUE: Evento de resgate da cultura caipira, com desfile de cavaleiros, 25 opções gastronômicas e drinks, além de quatro shows, entre eles: Edson e Hudson, 20h

QUANDO: 26, das 13h as 22h.

ONDE: Usina S.B

Nova Odessa:

Aniversário de 119 anos

O QUE: Comemoração da cidade com mais de 50 opções de comida e bebida, volta do parque de diversões e 12 shows, incluindo Elton John Cover e Banda Mídia no sábado e Sâmi Rico e Leo Maia no domingo.

QUANDO: 25 das 12h as 23h e 26, das 12h as 21h.

ONDE: Praça dos Três Poderes (Prefeitura).