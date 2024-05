O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini” estará aberto neste sábado (25) para mais um dia vacinação.

Das 8 às 15 horas, qualquer cidadão do município poderá comparecer à unidade para atualizar as cadernetas de vacina.

No período, ainda haverá solicitação de exame de mamografia, coleta de papanicolaou e consultas com dentista, médicos otorrinolaringologista, cardiologista e pediatras adulto e infantil, que foram pré-agendadas ao longo da semana pela equipe da Secretaria da Saúde. A farmácia da unidade também estará aberta, das 8 às 14 horas, para entrega de medicamentos.

A abertura da unidade aos sábados tem o intuito de ampliar a cobertura vacinal na cidade. Já os demais atendimentos têm o objetivo de reduzir o tempo de espera para algumas especialidades.

Na unidade, os públicos-alvo das Campanhas de Vacinação contra a Gripe e da vacinação contra a dengue também poderão receber os imunizantes.

A vacinação contra a Influenza (gripe) está disponível para toda a população acima de seis meses de idade. Já a vacina contra a dengue ocorre para crianças de 10 a 14 anos. As iniciativas seguem as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem o público-alvo a ser vacinado.

O Complexo Regional de Saúde do Pérola é uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com quase 1.000 m² de área construída. Localizada na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

